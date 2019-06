CALCIOMERCATO MILAN BOLOGNA KOUAME / Bologna più che Milan per Christian Kouame. Secondo il 'Corriere dello Sport' Walter Sabatini punta con decisione sul giovane attaccante ivoriano.

Il neo dt rossoblù è arrivato a offrire 13 milioni di euro per il cartellino del classe '97, a fronte della richiesta deldi 16. Ballano, in sostanza, solo 3 milioni di euro, ciò vuol dire che ci sono molte possibilità sul fatto che l'affare possa andare in porto.