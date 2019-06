Torino, UFFICIALE: esercitato il contro-riscatto per Bonifazi

TORINO BONIFAZI SPAL / Il Torino contro-riscatta subito Bonifazi. Il club granata ha ufficializzato il rientro del difensore classe 1996, che era stato riscattato dalla Spal nella giornata di ieri.

Questo il comunicato ufficiale della società: "Il Torino Football Club comunica di aver esercitato con la SPAL il diritto di contro-opzione per il calciatore Kevin Bonifazi". Il futuro del giocatore attualmente impegnato agli Europei Under 21 con la Nazionale di Di Biagio resta però in bilico:sono infatti sulle tracce del 23enne.