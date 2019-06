MILAN ROMA PSG BRESCIA TONALI / Sandro Tonali obiettivo del Paris Saint-Germain: il regista del Brescia, impegnato attualmente con l'Italia Under 21 negli Europei di categoria, potrebbe ripercorrere la strada già intrapresa anni fa da Marco Verratti. E' quella la speranza di Leonardo, neo direttore sportivo del club parigino, stregato dal 19enne di Lodi, corteggiato tra le altre anche da Milan e Roma.

Come si legge su 'L'Equipe', il dirigente del Psg sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 30 milioni di euro per strappare il sì di. Il patron del Brescia recentemente ha escluso una cessione del talento delle Rondinelle: "Tonali non si vende, è incedibile". In realtà, dichiarazioni a parte, come raccolto da Calciomercato.it appare difficile che Tonali possa restare a Brescia , con il centrocampista che nella sua decisione terrà conto anche dell'aspetto tecnico e della sua centralità nel progetto del club che lo acquisterà.