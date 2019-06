PARIS SAINT-GERMAIN ALLEGRI TUCHEL / Massimiliano Allegri al posto di Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain: nel giorno della presentazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Juventus, si discute anche del futuro dell'ex allenatore bianconero. Un futuro che potrebbe parlare francese visto che proprio Allegri sarebbe in cima alle preferenze di Leonardo che non è convinto pienamente di Tuchel.

Da giorni si parla di un possibile avvicendamento anche se il tecnico italiano soltanto qualche giorno fa ha annunciato la necessità di prendersi un anno sabbatico : "Starò fermo un anno perché c'è da riprendere un po' in mano la vita privata".

Intenzione che viene confermata anche da 'L'Equipe' che riporta la smentita che sarebbe arrivata dall'entourage di Allegri sui presunti contatti tra il tecnico toscano e Leonardo: "Non c'è stato nessun contatto. Massimiliano vuole prendersi un anno sabbatico perché ha allenato per 16 anni consecutivi", il virgolettato che si legge sul quotidiano francese.