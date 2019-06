Spal, è fatta per Igor dal Salisburgo: confermata anticipazione CM.IT

SPAL IGOR SALISBURGO / Dopo aver riscattato il cartellino di Bonifazi, il cui futuro resta però in bilico, la Spal si assicura Igor.

Come riportato da 'Sky Sport', è fatta per il trasferimento in biancazzurro del difensore classe 1998 di proprietà del, nell'ultima stagione in prestito all'. Il club emiliano ha chiuso la trattativa e aspetta ora l'arrivo del brasiliano, che è atteso già oggi in città. Confermata, dunque, l'anticipazione di Calciomercato.it, che nella giornata di ieri aveva dato l'affare Igor-Spal praticamente concluso