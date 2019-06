CALCIOMERCATO CAGLIARI SRNA SHAKHTAR / Nella giornata di ieri era arrivato l'addio ufficiale al Cagliari da parte di Darijo Srna che aveva salutato il pubblico sardo con uno splendido messaggio.

Non si tratta però di un semplice cambio di maglia, bensì di un vero e proprio addio al calcio giocato da parte del terzino croato che farà ritorno, ma da dirigente, allo. Domani alle 15 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Luis Castro, al termine della quale verrà chiarito l'esatto ruolo che Srna ricoprirà nel club in cui ha militato tra il 2003 e il 2018. A comunicare il tutto ci ha pensato la stessa società ucraina tramite i propri canali ufficiali.