Napoli, Ospina: "James vuole l'azzurro, stiamo aiutando De Laurentiis"

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ OSPINA / David Ospina parla da portiere del Napoli.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Mancano ancora gli annunci, ma il colombiano, come anticipato da Calciomercato.it, è stato riscattato dal club azzurro e in zona mista, dopo la vittoria in Coppa America col Qatar, ha parlato del possibile arrivo all'ombra del Vesuvio di James Rodriguez : "Sappiamo chi è James, cosa rappresenta, sarebbe ottimo averlo in squadra per gli obiettivi dei prossimi anni. Siamo in attesa della sua decisione, speriamo che sia la migliore possibile. Lui sa che Napoli è una grande squadra e gli piacerebbe venire, deve prendere la miglior decisione possibile per la sua vita e la sua carriera. Stiamo aiutando De Laurentiis, ma in questo momento James è concentrato sulla Coppa America".