JUVENTUS ORSOLINI BOLOGNA / Ieri era arrivato l'annuncio del riscatto da parte del Bologna, oggi per Riccardo Orsolini la Juventus ha diramato un comunicato che spiega nei dettagli i contorni economici dell'operazione. "Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Bologna F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di € 15 milioni pagabile in tre esercizi - si legge nella nota diffusa questa mattina -. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 10,5 milioni". Plusvalenza superiore ai 10 milioni quindi per la società bianconera grazie alla cessione a titolo definitivo dell'attaccante classe 1997, impegnato con la Nazionale Under 21 negli Europei di categoria che si stanno disputando proprio in Italia.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore