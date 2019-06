Napoli, dalla Spagna: James Rodriguez offerto al PSG per Neymar!

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ NEYMAR / Il Real Madrid continua a pensare in un suo vecchio pallino, l'acquisto di Neymar.

Secondo quanto svelato oggi da 'Mundo Deportivo', i blancos sarebbero disposti ad offrire al PSG circa 130 milioni di euro e ad includere nell'operazione uno tra, per il quale è però in atto un'importante trattativa col Napoli anticipata da Calciomercato.it. In questo momento la priorità del calciatore colombiano è vestire l'azzurro e De Laurentiis, come da lui stesso ammesso ieri, farà il possibile per accontentare Ancelotti. nel frattempo, secondo il giornale catalano prepara un assalto per far concorrenza al Barcellona, il cui sogno è riavere 'O Ney' a disposizione: saranno settimane caldissime.