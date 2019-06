Fantagazzetta cambia: ecco il motivo

FANTAGAZZETTA CHIUSURA NOME / Cambio di rotta: 'Fantagazzetta' diventa ufficialmente 'Fantacalcio.it'. La sostanza però cambia poco con i nuovi link dedicati che saranno Fantacalcio.it e Leghe Fantacalcio.

Ecco uno stralcio del comunicato ufficiale che chiarisce il cambiamento di Fantagazzetta : "Grande novità per i milioni di fantallenatori italiani ma anche i semplici appassionati del fantasy game sul calcio: Fantagazzetta.com diventa Fantacalcio.it , e le Leghe Fantagazzetta diventano Leghe Fantacalcio , riportando quindi i fantallenatori nella loro casa naturale. A dare la notizia è, fondatore del progetto partito esattamente venti anni fa e capace di diventare un punto di riferimento per milioni di fantallenatori: "È arrivato il momento di chiudere una grande storia e iniziare a scriverne un'altra più importante", dice il creatore della startup che ha rivoluzionato il sistema del gioco del Fantacalcio in Italia, contribuendo alla sua diffusione capillare e rendendolo un’esperienza di gioco completa".

Come sottolineato dal comunicato però: "A cambiare dunque è solo il dominio, ma non la sostanza: l'attività tipica resta immutata e anzi si arricchirà negli anni a venire di "nuovi ed entusiasmanti progetti a cui sin da ora stiamo lavorando", come anticipano da Quadronica.