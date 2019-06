CALCIOMERCATO INTER LLORNTE ATLETICO MADRID / Nei giorni scorsi era rimbalzata dalla Spagna l'ipotesi di un assalto dell'Inter al giovane Marcos Llorente centrocampista spagnolo classe 1995.

A spuntarla però è stato l'che in giornata ha ufficializzato con un comunicato sul proprio sito ufficiale l'acquisizione del mediano dai cugini del: "L’Atlético de Madrid e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Marcos Llorente nel nostro club, in attesa che il giocatore di superi la relativa visita medica. Si prevede che dopo averla eseguita, il centrocampista firmerà un contratto che lo legherà al nostro club per le prossime cinque stagioni". Per restare aggiornato con tutte le news legate ai nerazzuri CLICCA QUI

Niente Inter dunque per Llorente che ha deciso di cambiare squadra ma non città.