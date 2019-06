Juventus, dall'Inghilterra: Jorginho potrebbe seguire Sarri

CALCIOMERCATO JUVENTUS JORGINHO SARRI CHELSEA / Oggi è stato il Sarri-day in casa Juventus. La presentazione del tecnico ex Chelsea e Napoli potrebbe essere considerata come il primo passo prima di tornare a lavorare in modo concreto sulla campagna acquisti. Inevitabilmente associato al nome di Sarri c'è quello di Jorginho, suo pupillo a Napoli così come a Londra.

Stando a quanto riportato dal 'Daily Mail' l'italo-brasiliano potrebbe addirittura lasciare il Chelsea dopo appena una stagione per seguire Sarri nella sua avventura in bianconero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Appena un anno a Stamford Bridge per Jorginho che l'estate scorsa snobbò la possibilità di giocare nel Manchester City di Guardiola pur di andare alla corte di Sarri al Chelsea. L'ex Verona è fondamentale per il gioco del tecnico italiano che potrebbe riportare in Italia il regista della nazionale.