CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA DYBALA SARRI/ L'avventura di Maurizio Sarri con la Juventus è iniziata a pochi giorni dal via ufficiale al calciomercato. Il tecnico originario di Napoli, dopo la stagione all'estero alla guida del Chelsea, è tornato in Italia sulla panchina dei campioni d'Italia, scatenando non poche polemiche soprattutto da parte dei tifosi del club campano, ancora legati all'ex tecnico dell'Empoli. L'arrivo in conferenza stampa in giacca e cravatta è forse il primo segnale del nuovo corso dell'allenatore famoso per indossare la tuta: "Non lo so, ne parlerò con la società, non abbiamo ancora definito questi aspetti. Per quanto riguarda il fuori dal campo c'è un contratto. In campo mi piacerebbe la tuta, poi decideremo. Basta che non mi facciano andare nudo". Oltre le battute, Sarri si è distinto per la grande preparazione difensiva delle sue squadre, sempre organizzate e con una linea difensiva altissima e, soprattutto, per l'elevato numero di giri dell'attacco, potenzialmente devastante vista la presenza in primis di Cristiano Ronaldo. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Juventus, come cambiano le situazioni di Douglas Costa e Dybala con Sarri

Maurizio Sarri l'ha detto esplicitamente: "Qui alla Juve bisognerà partire dai talentuosi, per risolvere le cose negli ultimi trenta metri, come Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, e vedere cosa si può costruirgli intorno". Per i due nomi intorno al quale ruotava il calciomercato Juventus in uscita, ovvero quelli del brasiliano e dell'argentino, con l'ex allenatore del Napoli può davvero cambiare tutto. L'ipotesi di un tridente con CR7, Dybala e Douglas Costa porta alla possibile permanenza di quest'ultimi due, dati per partenti fino a qualche settimana fa. Sarri ha anche parlato del suo pupillo, prima in azzurro poi al Chelsea, Gonzalo Higuain: "Non l'ho nominato, ma non ho nominato nemmeno Mandzukic e altri. Sapete che gli voglio bene, posso dire che dipenderà da lui se ci sarà nella prossima stagione oppure no". Il Pipita potrebbe davvero restare in bianconero nel caso avesse la volontà di non essere il primo nome del reparto offensivo, così come per il croato, più abituato al sacrificio, basti pensare al suo ruolo nel 4-2-3-1 di Allegri nella stagione 2016/2017, quella che portò alla finale persa con il Real Madrid a Cardiff. Fari puntati anche sulla situazione di Joao Cancelo.

Calciomercato Juventus, dalla possibilità Hysaj al sogno Pogba: i nomi in entrata

Il portoghese non ha brillato nella prima stagione all'Allianz Stadium e, nelle ultime settimane, si è parlato dell'interesse del Manchester City , a maggior ragione se Sarri dovesse puntare su Hysaj, suo pretoriano in uscita dal Napoli . Il rovescio della medaglia però, starebbe proprio nelle dichiarazioni del tecnico in merito a Dybala e Douglas Costa, nel concetto di partire dai giocatori più talentuosi e l'ex giocatore di Valencia ed Inter è uno di questi.

Oltre al terzino destro albanese, i nomi sul tavolo di Paratici e dei suoi collaboratori sono diversi, ma ancora non ben definiti, come affermato anche da Sarri: "Richieste alla società? Dovremo avere le idee chiare prima su come vogliamo giocare". La scelta del modulo e i primi giorni di ritiro saranno molto importanti per il nuovo tecnico bianconero che di certo non disdegnerebbe un ritorno a Torino di Paul Pogba. Il centrocampista francese è ai saluti con il Manchester United e l'ipotesi di un Pogback non sarebbe da escludere. Sulla mediana attenzione anche al profilo di Jorginho, luogotenente di Sarri. Molto dipenderà però dall'eventuale rimozione del blocco del mercato al Chelsea. Da non sottovalutare il nome di Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe rivestire anche un ruolo da mezz'ala nello scacchiere tattico di Sarri. La Juventus resta inoltre forte su Nicolò Zaniolo, talento della Roma per il quale può addirittura mettere sul piatto Gonzalo Higuain. Ultima, ma non per importanza, la figura di Adrien Rabiot, centrocampista francese in uscita dal PSG. Per la difesa, i nomi caldi sono quelli di Koulibaly e Marquinhos, visto l'addio di Barzagli e lo scorrere del tempo per Chiellini, non più giovanissimo. Da monitorare anche la situazione di Luca Pellegrini, prospetto il cui cartellino è di proprietà della Roma.