Nel giorno in cui Maurizio Sarri si presenta come allenatore della Juventus, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis gli ha dedicato una frecciata pubblicata dall'ANSA.

Il patron partenopeo ha risposto così sulle differenze tra il suo ex tecnico e: "La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juve, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un'aziendalista". De Laurentiis, inoltre, ha attaccato Sarri per i suoi modi: "Sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra. Ma sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo. Che diranno allora i tifosi del Napoli che considerano Sarri solo un grande traditore?".