CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / La presentazione di Maurizio Sarri alla stampa come nuovo allenatore della Juventus è il primo passo per poi procedere in sede di calciomercato. Il grande regalo per l'ex tecnico del Napoli potrebbe arrivare a centrocampo con il ritorno di lusso di Paul Pogba.

Anche dall'Inghilterra alimentano la possibile trattativa per il francese, come anticipato già nei giorni scorsi da 'Calciomercato.it'

Stando a quanto rivelato dal 'Daily Mirror', la Juventus pare sia ormai convinta di poter battere la concorrenza del Real Madrid per il ritorno del centrocampista francese a Torino. A preoccupare piuttosto è la richiesta da150 milioni del Manchester United per lasciar andar via Pogba che nel 2016 approdò in Premier proprio dal club bianconero. L'affare resta complicato ma filtra leggero ottimismo per il clamoroso ritorno del francese, con il Real impegnato anche su altri fronti.