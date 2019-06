Calciomercato Roma, il punto su Bartra e Pau Lopez: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA BARTRA PAU LOPEZ / Attesa da una mini rivoluzione nella rosa, la Roma continua a vigiliare con molta attenzione il mercato spagnolo, indirizzando i propri radar in maniera particolare su Siviglia. Oltre alla trattativa Pau Lopez, infatti, il club giallorosso tramite un intermediario ha di recente manifestato al Real Betis il proprio interesse per Marc Bartra. Ad oggi, le condizioni ipotizzate dai capitolini per entrambi giocatori non soddisfano il club andaluso.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , infatti, dei sei-sette giocatori in rosa con molto mercato, i biancoverdi vogliono cederne solamente due, a men che non arrivino offerte tanto alte da giustificare altre cessioni. Con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, il difensore ex Barcellona potrebbe partire anche ad una cifra minore, ma la dirigenza betica ha individuato in Giovanni(clausola da 100 milioni, ma cedibile anche per 70 con il 20% della plusvalenza che andrebbe al Psg) ei profili migliori per rimpinguare le casse del club.