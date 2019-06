Europei Under 21, l'Italia passa se...

EUROPEI UNDER 21 ITALIA / Un ko inaspettato, forse non del tutto meritato, e che rischia di far malissimo all'Italia di Gigi DiBiagio. La sconfitta per 1-0 con la Polonia mette pericolosamente in bilico la posizione degli azzurrini nella fase a gironi dell'Europeo Under 21 dove ora a guidare il Gruppo A è proprio la Polonia con 6 punti.

Il passaggio alle semifinali, con conseguente qualificazione alle Olimpiadi 2020, passa da una combinazione di risultati necessaria nell'ultima giornata.

Questa la classifica attuale: Polonia 6, Italia 3, Spagna 3, Belgio 0.

Per qualificarsi bisogna arrivare primi oppure come migliore tra le 3 seconde. Quindi l'Italia Under 21 passa il turno se batte il Belgio sabato e contemporaneamente la Spagna vince con la Polonia con uno o al massimo due gol di scarto. Per qualificarsi come seconda, invece, l'Italia ha bisogno di battere il Belgio sperando inoltre che le seconde degli altri gruppi non facciano più di 6 punti, o che, a quota 6, non abbiano una miglior differenza reti complessiva.