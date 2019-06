CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / La Juventus è pronta a incorporare il primo rinforzo in difesa.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Ieri infatti ci sono state le visite mediche per, per il quale è stata trovata l'intesa colsulla base didi euro. Presto ci saranno le firme e l'annuncio ufficiale, 'Tuttosport' spiega che il giocatore sarà subito aggregato ai bianconeri, per crescere alle spalle dei titolari