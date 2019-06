ROMA TOTTI NESTA / Avversari in campo, con le maglie di Roma e Lazio, grandi amici fuori. Tra Francesco Totti e Alessandro Nesta c'è sempre stato un rapporto di stima reciproca.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

L'attuale tecnico del, intervistato dal 'Corriere dello Sport', parla dell'addio diai giallorossi e spiega: "Avrà avuto i suoi buoni motivi, la sua scelta va rispettata. Non conosco le dinamiche e non giudico l'operato del club, non è nel mio costume. Ma credo nel valore degli uomini bandiera. Il Milan ha richiamatoper mettere la loro esperienza al servizio della squadra. Posso solo immaginare il dolore di Francesco, ma gli auguro ogni bene, se lo merita, non ho avuto modo di parlare con lui della sua esperienza da dirigente. La Roma senza di lui perde davvero tanto".