Inter, assalto a Bertrand. Si può fare in saldo

INTER BERTRAND / L'arrivo di Antonio Conte ha contribuito ad allargare gli orizzonti di mercato dell'Inter alla Premier League, dove sono sempre di più i calciatori finiti in orbita nerazzurra dopo l'annuncio del tecnico ex Chelsea. L'ultimo, in ordine cronologico, è quello dell'esperto Ryan Bertrand, laterale mancino classe '89 che in bacheca vanta anche una Champions ed una Europa League, vinte entrambe con il Chelsea.

L'inglese è in scadenza di contratto nel 2021 colche secondo le ultime indiscrezioni lo avrebbe messo nella lista dei calciatori cedibili.

Lo riferisce il 'Daily Mail' secondo cui Inter e AtleticoMadrid sarebbero i club in pole position per assicurarselo. La valutazione dei 'Saints' si avvicina ai 16 milioni di euro, ma le due società interessate confiderebbero nella possibilità di strapparlo a prezzo di saldo per una cifra anche inferiore agli 11 milioni. Titolare indiscusso nel Southampton, potrebbe rappresentare un'ottima occasione affidabile e d'esperienza.