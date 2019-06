Fiorentina, contatti per Mandragora

CALCIOMERCATO FIORENTINA MANDRAGORA / La brutta prova di ieri sera in Italia-Polonia Under 21 non sminuisce le doti di Rolando Mandragora. Il centrocampista dell'Udinese è finito nel mirino della Fiorentina, il suo profilo - giovane e italiano - piace molto al nuovo patron Rocco Commisso.

Secondo il 'Corriere dello Sport', i viola avrebbero avuto già contatti informali, tramite il ds, per avviare una trattativa. I friulani non intendono svendere un giocatore per cui sono stati investitidi euro, ma la, che avrebbe il diritto di recompra, non sembra intenzionata a fare ostruzionismo.