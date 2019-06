INTER AUSILIO / Altro che rivoluzione. Per il Ds dell'Inter Piero Ausilio sarà un mercato mirato, con pochi rinforzi ma di qualità, su precisa richiesta del mister Antonio Conte. È questo il messaggio lanciato dal direttore sportivo nerazzurro che ieri ha partecipato ad una tavola rotonda con ospiti tanti grandi protagonisti del calcio che conta a Cesena.

"Nomi di mercato non ne facciamo. Prenderemo 3 o 4 giocatori privilegiando la qualità piuttosto che la quantità - le parole riportate dal 'Corriere dello Sport' -. Stiamo lavorando ma in questa fase ha poco senso parlare di nomi. Ho visto la gara tra Inghilterra e Francia, è vero, ma ne ho approfittato per dare un'occhiata a elementi di prospettiva tenuto conto anche dell'invito ricevuto dall'organizzazione per questo evento. Detto questo, i profili che stiamo inseguendo sono tanti".

Ausilio, poi, aggiunge: "Antonio Conte apprezza la rosa. E mi chiama dieci volte al giorno per chiedere aggiornamenti" scrive 'La Gazzetta dello Sport'.