CALCIOMERCATO INTER PERISIC CONTE SESSEGNON GOSENS / L'Inter si muove su più fronti di mercato, valutazioni in corso anche per quanto riguarda la fascia sinistra. La posizione di Perisic è ancora da valutare. Come riporta 'Tuttosport', qualora arrivasse un'offerta dovrebbe essere di almeno 40 milioni di euro per prenderla in considerazione. In caso di addio del croato, il primo nome sulla lista è quello di Sessegnon.

