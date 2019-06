Milan, la strategia per il colpo Kramaric (e non solo)

MILAN KRAMARIC / All'improvviso è quello di Andrej Kramaric il nome caldo per l'attacco del Milan. Dopo le prime indiscrezioni, nella giornata di ieri dalla Germania sono arrivate infatti voci secondo cui la dirigenza rossonera avrebbe raggiunto un accordo col giocatore in attesa di trovare l'intesa con l'Hoffenheim che, però, valuta oltre 30 milioni di euro il suo bomber classe '91.

Tanti per una società come quella rossonera che è sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa, deve far quadrare i conti ed allo stesso tempo rinforzare la rosa anche in altri reparti (preso, si trattaper la difesa intanto).

In attesa di quelle che saranno le decisioni da Nyon, comunque, il Milan sta mettendo a punto il suo piano per avvicinarsi a Kramaric e gli altri obiettivi, scrive il 'Corriere dello Sport'. Il primo punto e l'abbassamento del monte ingaggi con oltre 20 milioni lordi risparmiati grazie gli addii dei vari Zapata, Montolivo, Bertolacci, Abate, Josè Mauri e Bakayoko. A questi andranno aggiunte le plusvalenze che il Milan sta cercando di piazzare con dei big presi a basso costo, nello specifico i nomi caldi sono quelli di Donnarumma e Suso che possono fruttare un totale di 80/90 milioni. Altre possibili plusvalenze sono Cutrone e Kessie, ma attenzione alle formule di acquisto "creative", con i rossoneri che punteranno a lavorare anche sui prestiti annuali o biennali per spalmare gli esborsi economici.