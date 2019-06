CALCIOMERCATO JUVENTUS LUCA PELLEGRINI ROMA / La Juventus al lavoro con Mino Raiola non soltanto per Pogba e De Ligt, ma anche per Luca Pellegrini. Il 20enne laterale sinistro di proprietà della Roma ha convinto gli addetti ai lavori nella sua seconda metà di stagione col Cagliari e al Mondiale Under 20.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Bianconeri davvero molto interessati, che secondo 'Tuttosport' hanno proposto ai giallorossi uno scambio con Mattia La Roma per la porta segue anche Pau Lopez , se dovesse arrivare lo spagnolo tra i pali capitolini a quel punto la Juventus sarebbe pronta a pagare cash la richiesta di circadi euro per il cartellino di Pellegrini.