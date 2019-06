ATALANTA GUARIN / Un nome nuovo, di quelli forti per l'Atalanta da Champions che non vuole sfigurare al debutto tra le grandi d'Europa. È quello di Fredy Guarin, ex Porto ed Inter, uomo da 58 presenze con la nazionale colombiana che però gli manca addirittura dal 2015. Tanto, troppo tempo per il 'Giaguaro' che dal gennaio 2016 è in cina, allo ShanghaiShenhua, ma da tempo ha espresso il desiderio di tornare in Serie A.

Ora, in scadenza di contratto a fine dicembre (ma può svincolarsi prima), le operazioni si scaldano e lo stesso Guarin, tramite i suoi agenti, secondo 'La Gazzetta dello Sport' si sarebbe proposto appunto all'Atalanta che riflette sull'opportunità.

L'ex nerazzurro è pronto a tutto pur di tornare e si taglierebbe drasticamente l'attuale ingaggio monstre da 10 milioni di euro, tanto che si parla di un possibile accordo anche intorno a quota 800mila/1 milione a stagione. Classe '86, vede nell'Atalanta la soluzione migliore dal punto di vista tecnico ed ambientale, anche per riconquistare la nazionale. Palla ai bergamaschi.