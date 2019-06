CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / La Juventus come anticipato da Calciomercato.it ha lanciato l'assalto a Rabiot.

Il centrocampista francese, in uscita dal, può arrivare a parametro zero, garantendo un altro rinforzo di spessore alla mediana bianconera dopo. Arrivano conferme alla nostra esclusiva dalle colonne di 'Tuttosport', secondo cui ci sarebbe l'intesa di massima, soltanto da formalizzare, su ingaggio - circadi euro a stagione - e commissioni. La signora Veronique, madre e agente del giocatore, si sarebbe finalmente convinta a dire sì ai bianconeri. Resta solo da aspettare qualche giorno per la fumata bianca definitiva e ufficiale.