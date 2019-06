JUVENTUS HIGUAIN / Gonzalo Higuain è sul mercato. Di rientro dal prestito al Chelsea, l'argentino non rientra nei piani della Juventus che vorrebbe venderlo e ha fissato a circa 36 milioni di euro il prezzo di vendita.

La cessione però è tutt'altro che semplice e con l'arrivo di Maurizioin panchina possono aprirsi anche nuovi scenari.

Il tecnico toscano, dopo la stagione show al Napoli e la parentesi meno positiva a Londra, non sarebbe dispiaciuto della permanenza del 'Pipita' che non vuole lasciare Torino e tramite il fratello-agente ha dichiarato di non considerare altre destinazioni in Serie A. Sarri, anzi, è convinto di poterlo recuperare facendolo anche convivere con Cristiano Ronaldo. Nel frattempo, scrive 'La Gazzetta dello Sport', la società bianconera sta attivando l'opzione per il rinnovo del contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2021. Allungare anche di un solo anno consentirebbe di spalmare il pesante ingaggio che al momento frena ogni operazione, aprendo nuovi scenari magari anche in prestito. In piedi, come raccontato da Calciomercato.it, c'è l'ipotesi di scambio con la Roma per Zaniolo, ma non mancano gli ostacoli. Sarri, intanto, sogna sì come tutta la Juventus l'arrivo di Mauro Icardi, vero nome caldo per l'attacco, ma con un Higuain in più non sarebbe dispiaciuto.