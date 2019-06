CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Una parte del lavoro è già stata fatta, e non è da poco. L'Inter dopo aver incassato la pubblica apertura di Romelu Lukaku a sbarcare a Milano, anche secondo fonti inglesi si è portata in assoluta pole position nella corsa all'attaccante belga con il quale avrebbe già definito l'accordo sul contratto. A darne ulteriore conferma è il quotidiano 'The Sun' che oggi apre con la notizia della fumata bianca sulla base di un accordo alle stesse cifre che Lukaku percepisce all''Old Trafford' dopo il taglio automatico dovuto alla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Circa 10 milioni di euro netti a stagione, dunque.

Ma ora viene la parte più complicata. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Lukaku, infatti, in un incontro recente con la dirigenza del ManchesterUnited ha ottenuto il via libera alla cessione, a patto però che portasse un'offerta pari ai circa 80 milioni di euro sborsati dai 'Red Devils' per acquistarlo due anni fa dall'Everton. Così, se da un lato spinge per andare all'Inter, dall'altra l'attaccante classe '93 non vuole arrivare alla rottura con la società ed i tifosi (che comunque già non lo amano del tutto) e dunque la palla passa agli uomini mercato interisti. Resta al momento esclusa l'ipotesi di uno scambio, magari con una contropartita ed un conguaglio cash. A questo punto diventa dunque fondamentale la cessione di Mauro Icardi che garantirebbe il tesoretto per andare all'assalto. Lo United, intanto, prepara grandi investimenti e spinge per il trequartista Brooks del Bournemouth mentre tratta Wan-Bissaka. Due nomi importanti per i quali servono cifre non indifferenti. La cessione di Lukaku, in questo senso, aiutrebbe...