Juventus, ottimismo per Rabiot: le ultime

JUVENTUS RABIOT PSG / Cresce l'ottimismo in casa Juventus per la firma di Adrien Rabiot. Come riportato da 'Sky Sport', proseguono i contatti tra la dirigenza e l'entourage del centrocampista francese.

I bianconeri restano fiduciosi riguardo al buon esito della trattativa, anche se bisognerà attendere ancora qualche giorno: come anticipato da Calciomercato.it, la prossima settimana è previsto un incontro tra Paratici, Rabiot, i suoi legali e mamma Veronique.