CALCIOMERCATO ROMA BARTRA / Non solo il portiere Pau Lopez, la Roma guarda in casa Betis anche in ottica rafforzamento della difesa.

Secondo 'Sky Sport' il nome che piace ai giallorossi è quello di, 28enne ex Barcellona e Borussia Dortmund. Lo spagnolo è un candidato forte per raccogliere l'eredità di, che ha un accordo col Napoli, anche se al momento va considerato un obiettivo complicato dato che gli spagnoli chiedono tra i 20 e i 25 milioni di euro.