EUROPEO UNDER 21 ITALIA POLONIA DI BIAGIO / Di Biagio mastica amaro dopo il ko contro la Polonia che mette a rischio eliminazione dall'Europeo la sua Italia Under 21.

Sabato a Reggio Emilia contro il già eliminato Belgio sarà obbligatorio vincere per continuare a sperare nell'accesso alle semifinali: "C'è delusione per com'è andata la partita - le parole del CT a 'Rai Sport' - Non siamo riusciti ad andare in vantaggio o pareggiare, nonostante le tante occasioni da rete create. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, se non l'essere stati poco incisivi quando c'era da fare gol. Faccio fatica a commentare una partita del genere. Ora il percorso si complica".