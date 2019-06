Euro Under 21, Italia-Polonia 0-1: Bielik inguaia gli azzurrini

EURO UNDER 21 ITALIA POLONIA / Italia ko di misura contro la Polonia nel secondo match della fase a gironi degli Europei Under 21. Gli azzurrini dominano il campo, ma non riescono a sfruttare numerose occasioni - su tutte quelle di Mandragora e Pellegrini, che colpisce uno sfortunato palo - e vengono sorpresi nel primo tempo da Bielik.

Il sinistro del difensore sugli sviluppi di un calcio di punizione beffae vale i tre punti per la Polonia, che vola così in testa al girone a quota 6 punti. La squadra discivola invece al secondo posto alla pari della: sabato a Reggio Emilia contro il già eliminatosarà obbligatorio vincere per continuare a sperare nell'accesso alle semifinali.

ITALIA-POLONIA 0-1: 40' Bielik (P)

CLASSIFICA GRUPPO A: Polonia 6; Italia e Spagna 3; Belgio 0