Palermo, Kragl nel mirino: le ultime

PALERMO KRAGL / Il nuovo Palermo di Pasquale Marino punta Oliver Kragl.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Come riportato da 'SerieBnews.com', il laterale tedesco in uscita dalresta un'idea concreta per il club rosanero. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE SU SERIEBNEWS