NAPOLI INSIGNE / Intervenuto a "Super Sport 21", trasmissione in onda su 'Canale 21', l'ex agente di Lorenzo Insigne Antonio Ottaiano non ha escluso un possibile addio al Napoli da parte del capitano azzurro: "Faccio fatica a pensare che dopo Albiol possa andar via anche Koulibaly. Ci potrebbe essere la possibilità che possa essere ceduto uno degli attaccanti. Insigne? Certo, potrebbe essere lui il 'sacrificato': ho la sensazione che per il Napoli non sia insostituibile e che lui non si strapperebbe i capelli dovendo andar via. Ho l'impressione che per entrambe le parti non sarebbe un dramma separarsi. Al Paris Saint Germain? Se arriva la proposta giusta che soddisfa tutti gli attori in gioco credo che l'affare si possa fare".

Con il sempre più probabile arrivo di James Rodriguez, che come anticipato da Calciomercato.it ha già accettato il trasferimento al Napoli , il club azzurro potrebbe infatti sacrificare un attaccante, Insigne compreso.

Infine, Ottaiano ha parlato della separazione con l'attaccante: "I rapporti professionali a volte si interrompono, non c'è bisogno di aggiungere altro. Perché ha scelto Raiola? Non è una domanda che dovete fare a me... Se è maturo per altri palcoscenici? Io non credo in questa storia della maturità o meno: se un calciatore è bravo, è bravo a qualsiasi età. Se finora è rimasto a Napoli è stato per una sua scelta, non certo perché non fosse pronto per andar via".