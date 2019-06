EURO UNDER 21 SPAGNA BELGIO / Pablo Fornals salva la Spagna in extremis, condannando il Belgio all'eliminazione con un turno di anticipo. È il primo verdetto degli Europei Under 21 in programma in Italia riguardante il girone degli azzurrini.

Danifirma il vantaggio delle 'Furie Rosse', ma l'autorete diriporta il risultato in parità. Nel finale, però, Fornals firma un gol pesantissimo che vale i tre punti per la selezione die l'eliminazione del Belgio. Fra poco in campo al 'Dall'Ara' di Bologna l'Italia di Di Biagio, impegnata contro la Polonia e a caccia del pass per la fase finale del torneo.

SPAGNA-BELGIO 2-1

7' Olmo (S), 24' aut. Soler (B), 89' Fornals (V)