JUVENTUS SARRI / E' cominciata la nuova avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus.

Il neo tecnico bianconero è atterrato poco fa all'aeroporto di Caselle, Torino, con un volo privato, pronto per la presentazione ufficiale - live testuale su Calciomercato.it - che avverrà domattina alle 11 nella sala Gianni & Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium, la stessa utilizzata il 16 luglio di un anno fa per la presentazione di

Ricordiamo che Sarri si è legato alla Juve con un contratto triennale da circa 7 milioni di euro a stagione bonus compresi. Dopo tre anni importanti al Napoli, il classe '59 è volato in Inghilterra per guidare al Chelsea. Alla guida dei 'Blues', nella passata stagione, è riuscito a conquistare l'Europa League battendo in finale l'Arsenal per 4-1. Si tratta del primo e unico trofeo nella sua carriera.