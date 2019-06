CALCIOMERCATO NAPOLI NATANAEL / Napoli a caccia di un terzino mancino, per la precisione un'alternativa a Ghoulam data la sicura partenza di Mario Rui.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

A tal proposito, stando agli ultimi rumors di calciomercato, c'è da registrare l'interesse del club azzurro perPimenta. Brevilineo e con attitudini offensive, il classe '90 si svincolerà dalil 30 giugno e quindi rappresenta una buona occasione a costo zero. In possesso di passaporto bulgaro, dunque comunitario, Natanel ha giocato le ultime quattro stagioni nella più importante società bulgara, conquistando ben tre titoli nazionali e facendo esperienza anche in campo europeo traed. Cresciuto nel Cuiabà, club della città dove è nato, Natanel piace anche aled rappresentato dall'agente Ruggero Lacerenza.