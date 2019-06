PSG NEYMAR BARCELLONA / Il PSG fissa il prezzo di Neymar. Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', il club parigino avrebbe deciso di cedere l'asso brasiliano per non meno di 300 milioni di euro.

L'ex Barcellona sarebbe in rottura con la società francese ed intenzionato a fare ritorno proprio in Spagna, ma la dirigenza blaugrana è avvertita: il Paris Saint Germain non fa sconti per il 27enne e non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore per meno di quanto versato proprio al Barça nel 2017, 222 milioni di euro di clausola rescissoria. Cifre fuori mercato anche per il Barcellona? Si attendono ulteriori sviluppi.