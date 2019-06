INTER EDER CAGLIARI JIANGSU SUNING/ Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Tullio Tinti, agente di Eder Citadin Mertens, ex giocatore dell'Inter e attualmente in forza al Jiangsu Suning, avrebbe visitato in giornata la sede dell'Inter.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Non solo, Tinti è anche il procuratore di Bastoni che, insieme ad Eder, sono stati accostati al Cagliari nell'operazione per portare in nerazzurro Nicolò Barella. Il centrocampista dei sardi è attualmente impegnato con la maglia dell'Italia di Di Biagio nell'Europeo Under 21.