FANTACALCIO LEGIA VARSAVIA RUI MARQUES/ E' sicuramente la storia del giorno quella di Rui Marques, considerato uno dei migliori fantallenatori d'Europa dopo aver vinto oltre 120000 euro arrivando al trionfo nei tornei di Fantacalcio organizzati dal 'Daily Mirror' e dalla 'Bild'.

Intervistato dal 'Sun', Marques ha però parlato del suo nuovo lavoro, quello di scout internazionale per il Legia Varsavia, club che disputa l'Europa League. Il portoghese ha affermato: "Sono stato mandato in Scozia per il match contro Cipro, per visionare alcuni potenziali acquisti dalla nazionale cipriota. In Portogallo ho suggerito alcuni affari, uno ha fruttato un milione di sterline".