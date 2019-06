CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Due settimane, poi la decisione: dentro o fuori. Romelu Lukaku dà un ultimatum al Manchester United: vuole conoscere il suo futuro prima della partenza della squadra per la tournée estiva, fissata per il 7 luglio.

Poco più di 15 giorni per sapere cosa accadrà all'attaccante belga che vuole l'senza però arrivare alla rottura totale con i Red Devils: come riferisce il 'Manchester Evening Standard', Lukaku non vuole aspettare oltre l'inizio del tour estivo del club inglese ma allo stesso tempo non vuole andare al muro contro muro con l'attuale società. La sua voglia è quella di lasciare Manchester e iniziare l'avventura alla corte di Antonio, ma le due società devono trovare un'intesa in fretta: la distanza è al momento notevole con lo United che chiede 80 milioni cash e i nerazzurri che vorrebbero abbassare l'esborso economico con una contropartita. Trattativa che comunque va avanti.