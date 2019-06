SPAGNA LUIS ENRIQUE / E' arrivata l'ufficialità: Luis Enrique non è più il tecnico della Spagna, con Moreno che prende il posto di ct delle Furie Rosse.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Dopo la conferenza del presidente della Federcalcio spagnola,in cui è stata annunciata la scelta del tecnico, l'ex Barcellona ha diramato un comunicato di saluto: "Poiché i motivi che mi hanno impedito di sviluppare normalmente le mie mansioni di allenatore dallo scorso marzo continuano ancora oggi, ho deciso di lasciare questa posizione - le sue parole - Il mio ringraziamento va ai responsabili della Federazione per la fiducia dimostrata. Un grazie speciale a tutte le persone che fanno parte dello staff e ai giocatori per la loro professionalità. Senza dimenticare i media per la vostra discrezione e rispetto per la situazione. Grazie di cuore".