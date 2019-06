PARMA BENITO INTER/ Il contratto di Loris Benito, terzino classe 1992 dello Young Boys, è in scadenza con il club svizzero.

Il giocatore, nella sessione di calciomercato invernale è stato accostato all'Inter, e, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', avrebbe incontrato in giornata il Parma, con i ducali che avrebbero avanzato la loro proposta per convincerlo. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti estiva---> clicca qui!

Su di lui ci sarebbe però anche il Bordeaux. Il club francese avrebbe messo sul piatto un'offerta importante per Benito.