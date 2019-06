p>BORUSSIA DORTMUND HUMMELS BARCELLONA MOREY/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', Mateu, terzino classe 2000 fino a questa stagione con la maglia del Barcellona, avrebbe firmato un accordo con il Borussia Dortmund, c lub che in giornata ha ufficializzato anche il ritorno di Mats Hummels al Signal Iduna Park . Per le ultime notizie sul calciomercato estero---> clicca qui!

Con la squadra della Ruhr, Morey avrebbe siglato un accordo per cinque anni. Il terzino spagnolo ha disputato 5 partite nella Uefa Youth League in questa stagione.