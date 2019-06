MILAN ANDERSEN SAMPDORIA / Milan, Tottenham, Lione: la lista di pretendenti di Joachim Andersen è lunga e non si limita soltanto a queste tre squadre. Soprattutto dopo l'annuncio del difensore della Sampdoria che di fatto dice addio al club blucerchiato con alcune dichiarazioni riportate da 'bt.dk': "C'è molto interesse su di me e valuto le varie opzioni.

Sono stato bene alla Sampdoria con i tifosi, il presidente, lo staff, i giocatori e la città ma è ora di andare avanti in modo da poter crescere ulteriormente. Ci sono diversi club interessati che stanno parlando con il mio agente: prenderà una decisione con la mia famiglia e il mio agente. Se devo cambiare però, è importante che sia d'accordo anche la Sampdoria. Ho così tanto da ringraziare questo fantastico club e l'allenatore. Senza la Sampdoria non avrei avuto tutte queste possibilità: un trasferimento deve avere senso per tutte le parti in causa".