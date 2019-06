NAPOLI INGLESE FIORENTINA PARMA/ Alla fine del mese, il prestito di Roberto Inglese terminerà e l'attaccante ex Chievo farà ritorno al suo club, il Napoli.

Non è detto però che possa restare in azzurro, stando infatti a quanto riportato da 'Sport Mediaset', su di lui ci sarebbe anche la nuova Fiorentina di Roccocon Vincenzoalla guida tecnica.

I Viola potrebbero infatti rivoluzionare il loro reparto offensivo, dalle possibili partenze di Chiesa e Simeone, agli arrivi probabili fra i quali ora ci sarebbe anche il nome di Roberto Inglese.