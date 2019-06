NAPOLI MANOLAS ROMA MERET / Schermarglie in corso tra Napoli e Roma per Kostas Manolas, difensore greco che gli azzurri vorrebbero per sostituire il partente Albiol. Le parole del presidente De Laurentiis sono state chiare: i partenopei non hanno intenzione di pagare l'intera clausola e valutano il calciatore meno dei 36 milioni di euro previsti per il rilascio da contratto con il club capitolino. Una posizione ovviamente non condivisa dalla società romana che non è intenzionata a scendere dalla clausola.

Come riporta 'sportmediaset.it', un possibile punto di incontro è rappresentato da un affare in due tappe: il Napoli pagherebbe la clausola prima del 30 giugno, in modo da considerare alla Roma di mettere a segno la plusvalenza necessaria per rispettare i paletti del FFP; succcessivamente, a luglio, il club giallorosso chiuderebbe un doppio acquisto dagli azzurri: il primo nome è quello di, per il quale comunque non c'è accordo sulla valutazione; per il secondo nome, invece, oltre a, si parla anche di Alex, se la Roma non dovesse trovare prima di allora un portiere che prenda il posto di. Difficile però pensare che il Napoli si privi del giovane portiere, attualmente impegnato con l'Under 21, e pagato lo scorso anno una cifra vicina ai 25 milioni di euro.