INTER AUBAMEYANG LUKAKU / L'Inter continua la sua caccia a Romelu Lukaku, l'attaccante individuato da Conte - insieme a Dzeko - per riportare i nerazzurri al vertice in Italia ed Europa. Un affare che fa i conti con il muro del Manchester United, disposto a cedere l'attaccante belga soltanto davanti ad un'offerta da 80 milioni, senza alcuna possibilità di inserire una contropartita tecnica.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Una posizione che potrebbe essere ammorbidita nel momento in cui i 'Red Devils' troveranno un sostituto per l'attacco: come si legge sul 'Mirror', tra i nomi al vaglio della dirigenza dello United c'è anche quello di Pierre-Emerick, 28enne attaccante dell'. La mancata qualificazione alla Champions League costituisce un ostacolo non di poco conto, considerando anche anche i 'Gunners' - che sono in trattativa per il rinnovo del contratto del calciatore.