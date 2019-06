Udinese, Behrami: prende corpo l'addio

CALCIOMERCATO UDINESE BEHRAMI - L'avventura all'Udinese del 34enne centrocampista svizzero di origini kosovare Valon Behrami potrebbe essere giunta al capolinea.

Il club friulano non pare intenzionato ad esercitare l'opzione per prolungare di un anno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per l'ex laziale si prospetta un ritorno in patria, dove non ha mai giocato nella massima serie: secondo il quotidiano elvetico 'Blich', Behrami sarebbe stato contattato dal